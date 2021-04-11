Соседов раскритиковал попытки Бузовой сравниться с Пугачевой

Москва, 11 апреля. Современные звезды «измельчали», а певице Ольге Бузовой никогда не встать на место «сильной женщины» примадонны Аллы Пугачевой, заявил музыкальный критик Сергей Седов.

Бузову многие сравнивают с Примадонной российской эстрады, что Соседова искренне возмущает. По его мнению, образ сильной женщины Ольга просто эксплуатирует и ничего общего у них нет. Проблемы Бузовой «стары как мир», а ее жизнь без явных трагедий, рассказал критик.

«Да ну что вы, смеетесь? Бузова плачет у окна? Она плачет о своих миллионах рублей и подписчиках? Она богатая женщина. У нее гастроли, хорошие заработки. Насколько я знаю, она работает за большие деньги. Но к Пугачевой это не имеет никого отношения», — высказался Сергей.

Соседов вспомнил советские времена, когда у людей формировался вкус из-за качественного продукта. Сейчас же контент низкосортный, который портит восприятие прекрасного, считает критик.

«Это раскрутка в интернете, эпатаж, трюки саморекламного характера, то, что называется пиар. Творчество уходит на последнее место, никто не озабочен сегодня качеством исполняемого материала, поют абы что», — сказал он.

Недавно Соседов прокомментировал яркие и эпатажные выходки певцов Николая Баскова и Филипа Киркорова, сказав, что такое поведение не всегда привлекает нужное внимание, а зачастую вызывают чувство стыда.