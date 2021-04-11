Пригожин встал на сторону Долиной в конфликте с звездой TikTok Карнавал

Москва, 11 апреля. Звезды TikTok должны заниматься самообразованием, так как у них есть финансовая возможность, высказался продюсер Иосиф Пригожин по конфликту между Ларисой Долиной и Валей Карнавал.

Инцидент произошел на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», гостями которого стали артистки. Народная артистка России Лариса Долина в какой-то момент раскритиковала вокальные умения звезды TikTok Вали Карнавал, заявив, что она «ни в одну ноту не попала». Девушка старалась не реагировать на критику, но попросила исполнительницу высказать свои претензии «еще шесть раз», что в Сети сочли за грубость.

Пригожин в споре встал на сторону Долиной. Блогеры, по его словам, обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы нанять себе преподавателей вокала и получить образование, чем нужно воспользоваться.

«Поверьте мне, если Валя Карнавал не тупая, она сделает выводы из этой программы и обязательно наймет себе педагога, с которым она будет заниматься, вот и все. Она просто ребенок», — пояснил продюсер.

Он напомнил, что Долина является выдающимся профессионалом, поэтому ей трудно понять, как человек, не имеющий отношения к музыке, может выходить на сцену и петь. Продюсер подытожил, что случившееся на «Музыкалити» стало конфликтом двух поколений.

Актер Станислав Садальский ранее жестко раскритиковал решение Галкина соединить на программе Долину с Карнавал. По его мнению, блогер является «какой-то помойкой».