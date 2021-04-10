Второй по величине в Швейцарии банк может слиться с лидером рынка UBS Group

Лондон, 10 апреля. Самый крупный в Швейцарии финансовый холдинг UBS Group рассматривает вопрос слияния со вторым по величине банком Credit Suisse. Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатором переговоров относительно слияния выступило руководство Credit Suisse. Решение призвано спасти положение организации после краха американских хедж-фондов, ущерб от которого составил почти пять млрд долларов.

Именно такой сценарий пророчат новому главе банка Антонио Орта-Осорио, в этом месяце он официально займет пост председателя компании. Однако для его реализации Credit Suisse будет должен закрыть филиал в Швейцарии.

Ранее руководитель аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина поделилась результатами анализа обстановки на рынке в контексте колебания цен на нефть. По ее словам, в среднесрочной перспективе стоимость не превысит 70 долларов за баррель.