Диетолог Галлямова рассказала о вредных для здоровья кожи продуктах

Москва, 10 апреля. Людям с проблемной кожей рекомендуется исключить из рациона питания не только молочные продукты, но и сократить потребление сладкого в два раза.

Коровье молоко способно провоцировать работу сальных желез, что влияет на появление акне, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова ТК «Звезда». У любителей молока обострение акне происходит даже во время лечения.

Негативно на коже отражается также шоколад и сахар. В состав шоколада входит молоко, а сахар повышает инсулиновый индекс, провоцируя работу сальных желез. Поэтому людям, у которых есть дерматологические проблемы, рекомендуется сократить потребление сладкого как минимум в два раза, а при длительном лечении лучше отказаться от шоколада совсем.

Ранее Елена Малышева составила топ-5 пагубных для кожи привычек. По ее мнению, отказ от никотина и сахара может помочь сохранить здоровую кожу и предотвратить появление прыщей.