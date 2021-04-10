Гинеколог Хиврич рассказала о симптомах эндометриоза

Москва, 10 апреля. Эндометриоз является одним из опасных и загадочных заболеваний женского организма. О его признаках рассказала врач акушер-гинеколог Екатерина Хиврич.

Эндометриоз – это заболевание, при котором возникает разрастание ткани за пределами внутреннего слоя матки. Ключевыми симптомами недуга являются болевые ощущения во время секса, тазовая хроническая боль и обильные менструации, рассказала Пятому каналу врач акушер-гинеколог Екатерина Хиврич.

Заболевание может вызвать бесплодие, а также множество негативных последствий, влияющих на повседневную жизнь. Диагностировать эндометриоз можно при ультразвуковом исследовании при лапароскопии.

Для профилактики развития эндометрия и рецидивов после оперативного вмешательства назначается медикаментозная терапия. Зачастую прибегают к хирургическому вмешательству, но оно подходит далеко не всем.

Ранее врачи Подмосковья прооперировали женщину с миомой матки и вернули ей возможность рожать. Раньше больным с такой патологией полностью удаляли матку.