Турнир AMC Fight Nights 100 отменили за пару часов до начала

Москва, 10 апреля. Юбилейный турнир AMC Fight Nights, который должен был состояться в Москве, был перенесен на 11 апреля по техническим причинам.

Мероприятие было отменено за несколько часов до начала. Соревнование пройдет 11 апреля при пустых трибунах. Пока ни один из его участников не отказался от участия в турнире. Главным событием AMC Fight Nights 100 будет бой между Дмитрием Бикревым и Гойти Дазаевым, передает RT.

Недавно стало известно, что дагестанский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров поборется за титул UFC. Осенью он встретится с претендентом Брэндоном Морено.