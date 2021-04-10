Шесть знаменитых мужчин выбрали роль подкаблучника в семье

Москва, 10 апреля. Несколько популярных во многих странах мужчин подчинились своим возлюбленным и не видят в этом ничего зазорного. В Сети рассказали о тех, кто не стыдится прозвища «подкаблучник».

Голливудский артист Брэд Питт во время брака с актрисой Анджелиной Джоли во всем ей подчинялся. Жена запрещала звезде общаться с некоторыми людьми, особенно с бывшей супругой Дженнифер Энистон, и устраивала скандалы, если ее требование не выполнялось. Питт с удовольствием выполнял работу по дому, но продлилось это недолго.

«Я был удивлен, насколько мне понравилось подчиняться жене… А почему бы и нет? Я ценю ее инстинкты, интуицию, решительность», — говорил актер.

Британский футболист Дэвид Бекхэм был вынужден сбрить бороду из-за требования жены Виктории, которая заявила, что не будет целовать супруга с новым имиджем. Многие также уверены, что именно по настоянию супруги спортсмен кардинально изменил свою жизнь и переехал в США.

Внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри считают настоящим подкаблучником. После свадьбы с Меган Маркл он начал перечить семье, отказался от титулов и обязанностей, а также переехал в США.

Российский фигурист Евгений Плющенко также во всем потакает своей жене Яне Рудковской, которая старше возлюбленного на семь лет. Спортсмен старается не обижать жену и исполнять ее прихоти.

Шоумен Максим Галкин открыто говорит о своем отношении к жене Алле Пугачевой. Он во всем слушается возлюбленную и боготворит ее.

«У нас способность идти на уступки всегда считается признаком слабости. Для меня это, наоборот, признак силы и зрелости... Мне не свойственны любые комплексы по поводу того, на каком я месте где бы то ни было», — говорил Галкин в одном из интервью.

Шестым известным подкаблучником является музыкант Владимир Пресняков-младший, женатый на певице Натальи Подольской. Он также открыто говорит, что получает удовольствие, когда «женщина рулит».

Яна Рудковская ранее отчитала Евгения Плющенко за спонтанную покупку. Фигурист купил седьмую собаку, пса породы кане-корсо по кличке Грэй.