Скончался народный артист РФ Эмиль Верник

Москва, 10 апреля. Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио и народный артист России Эмиль Верник умер на 97-м году жизни.

Причиной смерти Верника стала остановка сердца. Об этом сообщил сын режиссера Игорь Верник. Информация о времени и месте похорон появится позже.

В радиопостановках Эмиля Григорьевича играли такие артисты, как: Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков и другие. Всего под руководством режиссера было осуществлено более 200 радиопостановок.

В субботу скончался российский театральный режиссер, актер и продюсер Рудольф Фурманов. По предварительным данным, Фурманов умер из-за последствий COVID-19.