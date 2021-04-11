На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому

Киев, 11 апреля. Попытка начать военный конфликт обернется для Украины разгромом. В целях спасения страны придется проводить досрочные выборы президента. Об этом заявил украинский журналист Владимир Синельников.

Модератор YouTube-канала PolitWera в беседе с Синельниковым отметил, что спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова активно продвигают на пост следующего украинского президента. Собеседник с этим утверждением согласился и подчеркнул, что Разумков может стать «приговором» Зеленского.

«Точно так же, как Зеленский сделал свой президентский рейтинг на критике Порошенко, за что его и выбрали, сейчас, когда совершенно очевидно, что Зеленского не выберут, уже готовится кандидатура, которая его сменит. <…> Может быть, даже мы увидим, как Разумков скажет Зеленскому: «Я ваш приговор», не исключаю такой вариант», — поделился прогнозом украинский журналист.

Синельников считает, что досрочные президентские выборы на Украине будут проведены лишь в случае начала вооруженного конфликта.

«Теоретически возможны внеочередные выборы в том случае, если будет военный конфликт. Тогда для того, чтобы спасти ситуацию после очередного позорного разгрома понадобится смена лиц среди политической элиты, и тогда будут досрочные выборы», — отметил Владимир Синельников.

Политолог Олег Неменский ранее допустил, что Владимир Зеленский может подвергнуться уголовному преследованию после окончания срока на посту главы государства. По его словам, украинский президент надеется, что иностранные покровители спасут его от подобной участи. Аналитик отметил, что Зеленский проводит антиконституционную политику и узурпирует власть.