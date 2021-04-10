Почта Сербии подарит Путину выпущенные к 60-летию полета Гагарина марки

Белград, 10 апреля. Уникальные марки под номером один, выпущенные Почтой Сербии по случаю 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос, предназначены для президента России Владимира Путина.

Заявил об этом исполняющий обязанности директора национальной службы Зоран Джорджевич. Он в интервью РИА Новости рассказал о намерении подарить российскому лидеру памятные марки с изображениями известных отечественных космонавтов, таких как Герман Титов и Валентина Терешкова.

«Президент Сербии Александр Вучич — номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два», — отметил собеседник издания.

Москва и Белград продолжают активно развивать двустороннее сотрудничество и укреплять взаимовыгодные отношения. Ранее в рамках кампании экспорт российского газа в Сербию, по результатам первого квартала текущего года, вырос на более 71%.