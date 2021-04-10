Ургант впечатлил поклонников снимком своих стильных «женщин»

Санкт-Петербург, 10 апреля. Телеведущий и актер Иван Ургант поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлел красавицу жену и дочку. Наталья Кикнадзе и пятилетняя Валерия позируют в ресторане.

Ургант нечасто демонстрирует семейные снимки, но после долгой самоизоляции после перенесенного COVID-19, телеведущий наконец-то выбрался в общественное место. Первым делом он решил сводить своих любимых женщин в ресторан.

На снимке Наталья сидит за столиком, изучая меню, а дочка смотрит в окно, развернувшись к объективу камеры спиной.

«Лицом к городу», — написал ведущий программы «Вечерний Ургант».

Жена актера носит короткую стрижку и совсем недавно поменяла цвет волос на блонд. Подписчики восхитились красотой Натальи, отметив, что она выглядит очень молодо и стильно. Многие отметили, что дочь Ивана сильно подросла.

«Такие хорошие», — написал пользователь. «Какая у вас красивая семья, а также жена», — отметила поклонница. «У сильного мужчины рядом должна быть сильная женщина», — прокомментировала фолловер.

После перенесенной коронавирусной инфекции Ургант вновь вышел в эфир «Вечернего Урганта». Он появился в студии в сопровождении цыганского хора.