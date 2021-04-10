NASA перенесло первое испытание вертолета на Марсе

Вашингтон, 10 апреля. Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен. Об этом сообщили в пресс-службе космического агентства NASA.

Испытания были запланированы на 11 апреля. Теперь тестовый полет проведут не раньше 14 апреля. Специалисты NASA приняли такое решение, исходя из информации, полученной с вертолета Ingenuity Mars, пишет RT.

Космическое агентство подчеркивает, что все системы вертолета функционируют исправно. Специалисты NASA также сообщили, что ранее проводили тестовые испытания пропеллера летательного аппарата. Они закончились раньше запланированной даты.

Ранее астронавтами NASA было обнародовано фото поверхности Марса, сделанные орбитальным аппаратом Mars Odyssey. Фотографии опубликовали в честь 20-го юбилея космического беспилотника.