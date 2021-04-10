Полиция Ухты ищет мать найденного в пакете мертвым новорожденного младенца

Ухта, 10 апреля. Труп новорожденного младенца обнаружен в Республике Коми. По факту смерти ребенка правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, передает СУ СК России по региону.

Полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находилось тело ребенка был найден вблизи гаража на Дорожной улице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам исследования станет известна причина смерти младенца. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности матери новорожденного.

«Проводятся... действия, направленные на установление... причин, обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее местные жители Тулы обнаружили обглоданный животными труп женщины. Тело находилось в месте, где ранее располагались склады торговой точки. Личность удалось установить благодаря обуви и элементам одежды.