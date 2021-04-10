Рэпер Моргенштерн перечислил детскому фонду 666 666 рублей

Москва, 10 апреля. Популярный исполнитель Алишер Моргенштерн перечислил 666 666 рублей башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети». Это самое крупное пожертвование за всю историю фонда.

Известно, что деньги пойдут на продолжение работы проекта «Наставничество» в Башкирии и еще 19 городах России. Организация поддерживает воспитанников детских домов, выпускающихся в 16 лет для поступления в колледж. Подростку находят наставника, которого фонд называет «взрослым другом».

На сопровождение одной пары взрослый-ребенок организация тратит в месяц 2500 рублей. Также средства идут на работу психологов, которым платят по 300 рублей в час. Проект создали в 2018 году, на данный момент в нем участвует 129 пар наставников с детьми.

Ранее рэпер Моргенштерн преподнес возлюбленной подарок за 1,2 млн рублей. Музыкант подарил девушке часы с бриллиантами стоимостью в 1 миллион рублей и бутылку вина за 200 тысяч рублей.