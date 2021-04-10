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Рэпер Моргенштерн перечислил детскому фонду 666 666 рублей

Рэпер Моргенштерн перечислил детскому фонду 666 666 рублей

Москва, 10 апреля. Популярный исполнитель Алишер Моргенштерн перечислил 666 666 рублей башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети». Это самое крупное пожертвование за всю историю фонда.

Известно, что деньги пойдут на продолжение работы проекта «Наставничество» в Башкирии и еще 19 городах России. Организация поддерживает воспитанников детских домов, выпускающихся в 16 лет для поступления в колледж. Подростку находят наставника, которого фонд называет «взрослым другом».

На сопровождение одной пары взрослый-ребенок организация тратит в месяц 2500 рублей. Также средства идут на работу психологов, которым платят по 300 рублей в час. Проект создали в 2018 году, на данный момент в нем участвует 129 пар наставников с детьми.

Ранее рэпер Моргенштерн преподнес возлюбленной подарок за 1,2 млн рублей. Музыкант подарил девушке часы с бриллиантами стоимостью в 1 миллион рублей и бутылку вина за 200 тысяч рублей.

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