Астролог Володина: Дата рождения может указывать на большие проблемы в 2021 году

Москва, 10 апреля. Некоторых людей в 2021 году ждут серьезные трудности. Соответствующий гороскоп на основе даты рождения составила астролог и ведущая шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина.

Многим людям придется потрудиться, чтобы добиться своих целей. Сложнее всего будет тем, кто появился на свет в январе, феврале, марте, октябре, ноябре и декабре. Легче всего 2021 год пройдет для рожденных в июле и августе. Володина разместила полный список дат на своей личной странице в Instagram.

«Достижение целей потребует больше усилий. Задачи будут решаться сложнее, события проживаться «острее», препятствия встречаться чаще. Если вы в списке, не все дела будут трудны, а только те, что связаны с напряженными аспектами планет (какие конкретно — вопрос к личному прогнозу на год)», — отметила астролог.

Она призвала своих подписчиков не паниковать и быть готовыми встретиться с трудностями лицом к лицу. Володина напомнила о важности здоровья нервной системы, которую необходимо беречь от стрессов.

«День за днем будем учиться гармонизировать вашу нервную систему, убегать от стресса, а заодно приводить фигуру в порядок к лету», — подытожила звезда.

Астролог Елена Данилова ранее назвала дату в апреле, до которой необходимо завершить все важные дела. Сделать это необходимо до 12 апреля.