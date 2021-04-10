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Запрет на продажу алкоголя во время Пасхи не спас ЮАР от сотни смертельных ДТП

Запрет на продажу алкоголя во время Пасхи не спас ЮАР от сотни смертельных ДТП

Претория, 10 апреля. Празднование Пасхи в Южноафриканской Республике оказалось омрачено огромным количеством смертельных ДТП. Данными статистики в своем официальном аккаунте в Twitter поделился министр транспорта ЮАР Фикиле Мбалула.

За праздничные каникулы произошло 189 автомобильных аварий, которые унесли 235 жизней. Ведомство подчеркивает, что в большинстве случаев причиной трагедий стали пьяные водители.

При этом президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса перед началом пасхальных выходных ввел запрет на продажу спиртных напитков. Однако это решение он мотивировал тем, что выпившие граждане не станут соблюдать меры предосторожности против распространения COVID-19.

Вероятно, далеко не все торговые точки следовали ограничениям на реализацию алкоголя. А учитывая число погибших из-за спиртного на дорогах, властям стоит приготовиться и к увеличению числа заболевших коронавирусом.

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