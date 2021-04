Запрет на продажу алкоголя во время Пасхи не спас ЮАР от сотни смертельных ДТП

Претория, 10 апреля. Празднование Пасхи в Южноафриканской Республике оказалось омрачено огромным количеством смертельных ДТП. Данными статистики в своем официальном аккаунте в Twitter поделился министр транспорта ЮАР Фикиле Мбалула.

За праздничные каникулы произошло 189 автомобильных аварий, которые унесли 235 жизней. Ведомство подчеркивает, что в большинстве случаев причиной трагедий стали пьяные водители.

According to the preliminary figures, 189 crashes were recorded, resulting in 235 fatalities nationwide.



The provincial breakdown is as follows. https://t.co/njpwyBbB9w pic.twitter.com/stynS6emZa