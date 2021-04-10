Экс-жена Башарова ответила на слухи о попытках завладеть его особняком

Москва, 10 апреля. Актер Марат Башаров расстался с Елизаветой Шевырковой еще три года назад, однако бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять отношения. Окружение артиста утверждает, что женщина якобы намерена отобрать его имущество с помощью ребенка.

Башаров уже переписал на экс-супругу квартиру в Москве. Однако теперь знакомые актера утверждают, что Шевыркова теперь претендует и на загородный дом бывшего мужа. Сообщалось, что женщина якобы потребовала оформить половину особняка на их сына Марселя. При этом сама экс-жена Башарова отвергает данную информацию.

«Я не отнимаю у него дом — это бред. Мы развелись несколько лет назад. И у меня сейчас своя жизнь. Рассказывать о ней не буду, на то она и своя», — прокомментировала Шевыркова недавние слухи.

Тем не менее друзья Башарова продолжают негативно относиться к его бывшей возлюбленной. Фигуристка Ирина Лобачева считает, что Шевыркова «довольно алчная». По ее мнению, воле и выдержке актера в данной ситуации «можно позавидовать», передает «СтарХит».

Недавно друг Башарова Александр Морозов заявил, что у Елизаветы Шевырковой якобы «большой аппетит» и она постоянно требует денег. По его словам, актер постоянно работает, чтобы оплатить ее путешествия и прочие расходы.