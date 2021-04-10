Аналитик Дандыкин назвал маневры российских субмарин ответом на угрозы США

Москва, 10 апреля. Учения российских атомных подводных лодок в Арктике — это прямое послание для Пентагона о том, что РФ будет использовать все возможности для обороны своих территорий.

Одновременное всплытие трех атомных подводных лодок в Арктике было комплексным маневром, во время которого также осуществлялась авиационное прикрытие, произошла заправка самолета МиГ-31 непосредственно над Северным полюсом. По мнению капитана 1 ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, эти учения показывают уровень мастерства и технической оснащенности российского флота.

«Что показательно, субмарины всплыли из-под воды при приличной толщине льда (примерно 1,5 метра) и в непосредственной близости друг от друга. Это говорит о боевой выучке подводников и технической оснащенности лодок», — заметил Дандыкин.

Эксперт также отметил что учения «Умка-21» являются своеобразным скрытым посланием для США. По мнению аналитика, Россия в Арктике будет использовать все возможности, включая атомные подводные лодки, для обороны и защиты собственных национальных интересов, передает издание «ПолитРоссия».

«Я думаю, что наши партнеры, прежде всего, американцы и британцы, все это оценят и сделают свой вывод о боеготовности российского атомного подводного флота и вообще о боеготовности вооруженных сил России», — добавил военный эксперт.

Ранее в Арктике стартовала контрольная проверка боеготовности подразделений противовоздушной обороны Северного флота ВМФ РФ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.