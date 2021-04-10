Премьер ЦАР поздравил армию с крупной победой над боевиками на северо-западе страны

Банги, 10 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада отметил успехи Вооруженных сил ЦАР, которые продолжают зачищать страну от остатков боевиков. Политик поприветствовал освобождение города Нием от бандитов.

«Мы приветствуем наших солдат и союзников в Ниеме», — написал глава правительства в Facebook.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров сообщил, что военнослужащим удалось ликвидировать в Ниеме около 200 боевиков. Российские инструкторы помогли центральноафриканской армии спланировать успешную операцию и оказали солдатам моральную поддержку.

Захаров также добавил, что радикалы планировали превратить Нием в перевалочную базу, поэтому освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение для окончательной победы ЦАР над бандитами. По словам политика, в стране остались лишь отдельные преступные элементы, которых в скором времени нейтрализуют силовики.