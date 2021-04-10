Правительство ЦАР отметило вклад Руанды в восстановление мира в стране

Банги, 10 апреля. Правительство Центральноафриканской Республики поблагодарило военнослужащих из Руанды. Они оказали Вооруженным силам ЦАР серьезную поддержку, что позволило разгромить боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

«Вслед за президентом республики правительство и народ ЦАР благодарят руандийские силы за их храбрость и помощь стране в освобождении от бандитов», — говорится в заявлении правительства.

Ранее советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие на территории страны бандформирования разгромлены. Теперь главной задачей для правительства республики стало восстановление государственной экономики.