Армия ЦАР зачистила от боевиков два города в центре страны

Банги, 10 апреля. Войска Центральноафриканской Республики продолжают зачищать территорию страны от боевиков. Военнослужащие освободили еще два населенных пункта в центральной части страны — Бакала и Моруба, которые расположены в 67 километрах севернее города Бамбари.

Местные власти сообщили, что армейским подразделениям даже не пришлось вступать в бой с бандитами. Радикалы сами сбежали из населенных пунктов, когда узнали о приближении правительственных сил.

Жандармерия приступила к зачистке местности и восстановлению безопасности в городах, а бойцы ВС республики продолжили преследование сбежавших боевиков. Ранее советник президента ЦАР по нацбезопасности Валерий Захаров сообщил об освобождении города Нием на северо-западе страны.

Этому предшествовал крупный бой, результатом которого стала ликвидация около 200 местных бандитов и наемников. Российские инструкторы помогли центральноафриканской армии спланировать успешную операцию и оказали солдатам моральную поддержку.

Как отметил Захаров, за последние несколько месяцев ситуация в ЦАР серьезно изменилась. Правительственные войска взяли под контроль всю территорию африканской страны. Лишь в некоторых местах остались отдельные преступные элементы, которых в скором времени нейтрализуют.