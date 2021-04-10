Фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского получил награду кинопремии «Белый слон»

Москва, 10 апреля. Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получила почетную награду премии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» в номинации «Лучший фильм» за 2020 год.

Ранее режиссер сообщал, что снимает киноленту с номинации. Такое заявление было вызвано решением о включении в список лауреатов проектов блогера Алексея Навального.

По словам Кончаловского, когда экспертный состав премии решил выдвинуть на награду публицистический проект Навального, возможность объективной оценки искусства кинематографа была утрачена. В открытом письме режиссер поделился, что всегда считал «Белого слона» одной из главных отечественных наград в сфере кино. Несмотря на это, его огорчило решение организаторов поставить под сомнение ценность киноискусства в угоду политизации.