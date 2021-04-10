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Фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского получил награду кинопремии «Белый слон»

Фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского получил награду кинопремии «Белый слон»

Москва, 10 апреля. Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получила почетную награду премии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» в номинации «Лучший фильм» за 2020 год.

Ранее режиссер сообщал, что снимает киноленту с номинации. Такое заявление было вызвано решением о включении в список лауреатов проектов блогера Алексея Навального.

По словам Кончаловского, когда экспертный состав премии решил выдвинуть на награду публицистический проект Навального, возможность объективной оценки искусства кинематографа была утрачена. В открытом письме режиссер поделился, что всегда считал «Белого слона» одной из главных отечественных наград в сфере кино. Несмотря на это, его огорчило решение организаторов поставить под сомнение ценность киноискусства в угоду политизации.

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