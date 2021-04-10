Эксперты усомнились в актуальности Хартумского соглашения после разгрома боевиков в ЦАР

Банги, 10 апреля. Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера настаивает, что подписанное в феврале 2019 года Хартумское соглашение в итоге оказалось бесполезным, так как бандформирования не выполняли условия документа. Теперь, когда группировки фактически перестали существовать, договоренности и вовсе потеряли актуальность.

В экспертном сообществе такую точку зрения поддерживают. Польский журналист и политолог Матеуш Пискорский отметил, что подписанные в Хартуме договоренности не остановили боевиков от совершения преступлений на территории Центральноафриканской Республики. Это лишь укрепило убежденность властей африканской страны, что никакой новый договор не решит проблему, и только силовые структуры могут защитить граждан от бандитов.

«Хартумское соглашение соблюдало только центральноафриканское правительство. Система безопасности ЦАР нуждается в усилении. Только так удастся избежать повторения старых ошибок», — объяснил политолог.

Он добавил, что возможность переговоров с боевиками для заключения аналогов Хартумских соглашений исключена. По его мнению, только окончательное избавление ЦАР от бандитов способно вернуть в страну безопасность и мирную жизнь.

«Народ выступил единым фронтом против попытки госпереворота, который инициировал экс-президент Бозизе. Последний жаждал захватить власть. Однако партнеры ЦАР в лице России и Руанды поддержали вооруженные силы республики и помогли установить демократию», — добавил профессор Матеуш Пискорский.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о намерении провести общенациональный диалог со всеми политическими силами, чтобы объединить страну. В то же время глава государства подчеркнул, что тех, кто поднял оружие против центральноафриканцев, не допустят до переговоров.

Граждане ЦАР поддержали решение лидера страны. В различных городах республики прошли массовые митинги в поддержку вооруженных сил. Люди призвали власти вести борьбу с боевиками до полной победы и не вступать с ними ни в какие переговоры.

Военный эксперт Селестин Уалу отметил, что армия при поддержке российских и руандийских союзников способна решить задачу по зачистке страны от бандитов самостоятельно.

«Необходимо ликвидировать преступников по всей территории ЦАР, чтобы правительственные силы находились даже в самых отдаленных деревнях. Тем более мы уже восстановили контроль над границами. Для окончательной победы граждане и власть страны должны продемонстрировать единство, солидарность и патриотизм», — отметил эксперт.

Ранее в экспертном сообществе заявили, что Хартумское соглашение перестало быть документом, способным обеспечить мир и стабильность в ЦАР. По словам политологов Андрея Кошкина и Владимира Джараллы, группировки как таковые полностью разбиты, а в стране совершенно иной уровень безопасности, чем в момент заключения соглашения. Поскольку обстановка изменилась, договор исчерпал свою значимость.

На данный момент центральноафриканская армия близка к полной ликвидации остатков бандитов. На фоне этого, по словам писателя и военного обозревателя Алексея Суконкина, многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) пытается сохранить собственное присутствие в республике любыми путями.

В страхе утратить источник финансирования и возможность нелегально выводить из страны природные ресурсы представители «голубых касок» лоббируют переговоры между властями африканской страны и боевиками. Однако жители ЦАР выступают против диалога с радикалами и обвиняют миротворцев в пособничестве бандитам.