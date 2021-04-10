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Мясников назвал учащенный пульс предшественником трех опасных заболеваний

Мясников назвал учащенный пульс предшественником трех опасных заболеваний

Москва, 10 апреля. Учащенный пульс может стать предвестником трех серьезных диагнозов. Подробнее о них рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь необходимо исключить эндокринные заболевания, то есть сдать анализы для проверки щитовидной железы. Следующий шаг — вычеркнуть из списка возможных причин анемию. При таком диагнозе сердцебиение ускоряется для насыщения крови кислородом. Также на пульс может оказать влияние тахикардия и стресс.

Пульс взрослого человека в состоянии покоя не более 80 ударов ежеминутно. При любых из вышеперечисленных симптомах следует обратиться к врачу, отметил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее врач раскрыл типичные признаки бешенства. По его словам, сначала появляется недомогание, ломота и озноб, также может повыситься температура тела. После человек перестает выдерживать даже вида на воду, начинается непереносимость воздуха и спазмы при глубоких вдохах.

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