Борис Джонсон отклонил приглашение на похороны принца Филиппа

Лондон, 10 апреля. Британский премьер-министр Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа. Прощальная церемония с членом королевской семьи пройдет 17 апреля.

Соответствующее решение принял сам Борис Джонсон. Он пояснил, что хочет позволить как можно большему числу членов королевской семьи присутствовать на похоронах. Из-за пандемии коронавируса на церемонии могут находиться не больше 30 человек.

Отпевание и похороны принца Филиппа запланированы на 17 апреля. Они пройдут на территории часовни святого Георгия в Виндзорском замке. Среди гостей будут присутствовать только члены семьи и близкие умершего.