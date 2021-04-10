СКА обыграл ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии КХЛ

Москва, 10 апреля. Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в пятом матче плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:2, сократив отставание в серии до минимума.

Матч проходил в Москве. Для выявления победителя потребовалось дополнительное время. У москвичей отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик. За СКА забили Василий Подколзин и Кирилл Марченко. При этом Василий Подколзин принес своей команде победу в овертайме, пишет RT.

СКА оформил вторую победу подряд в серии. Таким образом, счет сократился до 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая встреча пройдет в Петербурге 12 апреля.

В трех первых матчах ЦСКА обыграл петербургскую команду. СКА после двух побед подряд возродил интригу и продолжает биться за Кубок Гагарина.