Власти ЦАР начали подготовку к празднованию Дня труда

Банги, 10 апреля. Центральноафриканская Республика в этом году готовится широко отпраздновать День труда. Власти ЦАР сообщили, что 1 мая пройдут торжественные мероприятия: парад, спортивные соревнования, народные гуляния и вручение наград особо отличившимся работникам.

В правительстве добавили, что во время празднования уделят особое внимание ограничительным мерам, необходимым для борьбы с распространением коронавируса.

«Как и другие страны, Центральноафриканская Республика готовится отпраздновать этот день, но строго соблюдая меры предосторожности от распространения COVID-19», — говорится в сообщении правительства на странице в Facebook.

В столице страны уже стартовали репетиции праздничного шествия. Проведение подобных мероприятий стало возможно после того, как правительственные войска взяли под контроль территорию республики.

В освобожденных от боевиков районах восстанавливается торговля, в дома возвращаются беженцы, в стране беспрепятственно проводят спортивные состязания. Неделей ранее в ЦАР прошло масштабное празднование Пасхи.