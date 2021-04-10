Диетолог Гинзбург назвал золотое правило для каждого худеющего человека

Москва, 10 апреля. Продуктов, которые способны сделать фигуру человека стройной, а организм здоровым, не существует. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он развеял миф о способности грейпфрута снижать лишний вес. Этот фрукт содержит «органические кислоты, которые скорее раздражают пищеварительный тракт и повышают аппетит». Врач порекомендовал есть данный продукт только после еды.

«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», — заявил Гинзбург.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее развеяла миф о существовании «мужских» и «женских» диет. Главным правилом питания является соответствие потребляемых калорий расходу энергии.