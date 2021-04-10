Юрий Гальцев откровенно рассказал об отношениях с Еленой Воробей

Москва, 10 апреля. Артисты Юрий Гальцев и Елена Воробей вместе работали на сцене. И после первого их выступления появились слухи о романе. Но было ли между ними что-то большее, юморист рассказал сам.

Многие люди отказывались верить в то, что Юрий Гальцев не влюблен в Елену Воробей. Их даже успели поженить, так как постоянно интересовались, где она. Сама актриса подтвердила эту информацию. И сначала она не знала, как реагировать на такие домыслы со стороны коллег.

«Это мой самый загадочный брак. И самый продолжительный. Как-то поехали с Юрой в гастрольный тур по Украине. Приезжаем в небольшой город, нас заселяют в гостиницу со словами: «У нас такой номер для вас, вы будете довольны!» — вспоминает Воробей.

Уже позже они поняли, что им предоставили номер для новобрачных. Как только Елена Воробей попросила раздельный номер, администратор решила, что юмористы поругались. Сейчас их «браку» уже 19 лет, добавила актриса в эфире «Привет, Андрей!».

Юрий Гальцев с 90-х годов прошлого столетия трудится в «Аншлаге». В эту юмористическую программу он попал благодаря Кларе Новиковой. Именно она порекомендовала Регине Дубовицкой присмотреться к нему.