ВОЗ сообщила о 747 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 10 апреля. Количество новых случаев COVID-19 в мире за сутки превысило 747 тысяч, суммарно составив 134,3 миллиона, передает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По имеющимся данным в мире зафиксировано 134 308 070 заразившихся коронавирусной инфекцией и 2 907 944 случая летальных исходов. За прошедшие 24 часа количество инфицированных возросло на 747 219, умерших — на 13 556, передает RT.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки (34%) зафиксировано в Европе (255 787). На второй позиции расположились Северная и Южная Америка (248 442), на третьей — Юго-Восточная Азия (159 624).

Среди стран первое место по общему числу заболевших за все время занимает США — 30 692 226. За минувшие сутки прирост заболеваний составил 82 698 случаев, среди которых зафиксировано 958 летальных исходов.