Премьер ЦАР Нгребада предупредил о неотвратимости наказания для боевиков

Банги, 10 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада опубликовал в Facebook собственную запись от 2017 года. Тогда он разместил в соцсети фотографии одного из лидеров боевиков, которого силовики ликвидировали почти два десятилетия назад. Политик сопроводил старый пост комментарием о том, что такая участь ждет всех бандитов, которые подняли оружие против центральноафриканского народа.

Премьер считает, что его заявление четырехгодичной давности не утратило актуальности и сегодня. Однако в настоящее время ситуация значительно лучше, чем несколько лет назад. Нгребеда выразил уверенность, что больше на территории страны не будет мятежей.

«Нам нужен мир, настоящий мир! Больше не будет никакого мятежа, поддерживаемого наемниками из-за границы. Будет только справедливый суд для тех, кто хочет погрузить страну в войну и заниматься бандитизмом. Президент дал слово, что сделает все, чтобы положить конец порабощению нашего народа иностранными боевиками», — написал политик.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что за последние несколько месяцев правительственные войска установили контроль над всей территорией страны. Лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которые скоро будут нейтрализованы. Теперь основной задачей для властей республики стало восстановление государственной экономики.