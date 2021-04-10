Доктор медицинских наук Еделев назвал отличия гриппа от COVID-19

Москва, 10 апреля. Симптомы COVID-19 и гриппа схожи между собой, однако четко отличить их поможет лабораторный тест. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Главная отличительная черта гриппа от коронавирусной инфекции — резкое повышение температуры тела, которая сопровождается, слабостью, ознобом, трахеитом, сухим кашлем при сильном вдохе, насморком, фарингитом и светобоязнью. Инфицированные коронавирусной инфекцией испытывают одышку, находясь в состоянии покоя, заложенность в груди, высокую температуру, нередко выше 38 градусов, небольшую или незначительную боль в горле, сухой кашель, головную боль и слабость.

«Как самостоятельные симптомы могут быть потеря вкуса и нарушения ощущения запаха. Эти симптомы могут появляться в первую очередь и должны насторожить больного. В ряде случаев проявляются симптомы тяжелой интоксикации», — добавил специалист.

Однако полную уверенность в отсутствии COVID-19 может дать только лабораторный тест. Чтобы избежать заражения, необходимо придерживаться масочного режима, соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию, добавил Еделев.

Российские фтизиатры ранее выразили обеспокоенность из-за новой пандемии, которая последует после COVID-19. По мнению медиков, после коронавируса мир ждет массовая заболеваемость туберкулезом.