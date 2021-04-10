Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни принца Филиппа

Пекин, 10 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин почтил память британского принца Филиппа. Об этом говорится в телеграмме, про которую сообщило китайское телевидение.

Речь идет о послании, направленном королеве Великобритании Елизавете II. Китайский лидер и его супруга Пэн Лиюань в телеграмме выразили вдове искренние соболезнования.

Букингемский дворец сообщил о смерти Филиппа 9 апреля. Он скончался в резиденции британских монархов в графстве Беркшир. Супруг Елизаветы II и отец четырех детей умер на 100-м году жизни. На территории Великобритании объявлен национальный траур.

Принц Гарри ранее заявил о намерении приехать в Великобританию на похороны Филиппа, который приходился ему дедушкой.