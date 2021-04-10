Король Норвегии возвращается к работе после операции на колене

Осло, 10 апреля. Король Норвегии Харальд V, который после операции на колене несколько месяцев лежал в больнице, выздоровел и намерен вернуться к своей привычной работе.

Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на пресс-релиз королевского дворца. Монарха госпитализировали 29 января и прооперировали на следующий же день.

«Король Харальд выздоровел после операции на колене, проведенной в конце января. Он вновь приступит к исполнению своих конституционных обязанностей с понедельника, 12 апреля», — говорится в тексте сообщения.

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