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Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск выдержит давление со стороны Запада

Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск выдержит давление со стороны Запада

Минск, 10 апреля. Минск выдержит давление со стороны Запада и готов адекватно отреагировать на санкции. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По словам руководителя ведомства, если западные страны продолжат пытаться нагнетать ситуацию в республике, то это может привести к негативным последствиям. Однако власти Белоруссии это выдержат.

«Режим крепок, силен, и он выстоит», — сказал Макей.

Министр добавил, что Минск никогда не занимался деятельностью по подрыву сотрудничества с другими странами. Однако Белоруссии приходится принимать ответные шаги в отношении стран, которые делают деструктивные заявления и совершают такие же действия в отношении республики.

Ранее Владимир Макей заявил, что идея Украины перенести переговоры из Минска в Польшу демонстрирует нежелание властей соблюдать Минские соглашения.

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