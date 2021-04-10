Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск выдержит давление со стороны Запада

Минск, 10 апреля. Минск выдержит давление со стороны Запада и готов адекватно отреагировать на санкции. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По словам руководителя ведомства, если западные страны продолжат пытаться нагнетать ситуацию в республике, то это может привести к негативным последствиям. Однако власти Белоруссии это выдержат.

«Режим крепок, силен, и он выстоит», — сказал Макей.

Министр добавил, что Минск никогда не занимался деятельностью по подрыву сотрудничества с другими странами. Однако Белоруссии приходится принимать ответные шаги в отношении стран, которые делают деструктивные заявления и совершают такие же действия в отношении республики.

Ранее Владимир Макей заявил, что идея Украины перенести переговоры из Минска в Польшу демонстрирует нежелание властей соблюдать Минские соглашения.