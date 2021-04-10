Москва ожидает эффективных действий от США по «обузданию» политики Киева

Москва, 10 апреля. Российская сторона ожидает от Соединенных Штатов эффективных шагов по обузданию политики нагнетания напряженности со стороны Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как стало известно, украинские силовики продолжают устраивать провокации в Донбассе, усиливая напряженность в указанном регионе.

«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», — сказал Сергей Рябков.

Жители Донбасса объявили о своей независимости в 2014 году после государственного переворота на Украине. После этого Киев начал силовую операцию против своих же граждан. ВСУ продолжают обстреливать территории Донбасса по сей день.

Как стало известно ранее, киевские силовики нанесли минометный удар по поселку в ДНР.