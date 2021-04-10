Критик Соседов объяснил, почему на эстраде нет новых звезд

Москва, 10 апреля. Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что современная отечественная эстрада сильно обмельчала.

По мнению Соседова, на эстраде нет новых звезд из-за «кризиса времени, вкусов, моды». Сейчас нет высокой эстрады с великой композиторский и поэтической школой, каждый пишет «как может».

«Все стали авторами песен. Нет худсоветов, нет цензуры — каждый выдает то, что хочет. Любой шлак — это позволительно», — заявил критик в интервью «Вечерней Москве».

Музыкальный эксперт добавил, что исполнители заняты не творчеством, а эпатажем и самораскруткой. Теперь пиар строится на сплетнях об отношениях, заработках, скандалах с другими «звездами». По мнению Соседова, никто не думает о качестве материала, а выдает «странные аллюзии». И каждая песня лишена рифмы, смысла и в конечном счете является просто глупым «набором слов», заметил он.

Критик также осудил мэтров сцены за модные коллаборации с молодыми артистами. Филипп Киркоров и Николай Басков не думали, что будут выглядеть смешными из-за своих тандемов с Давой и Даней Милохиным, но для них «любой пиар хорош», резюмировал Соседов.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов назвал песню Манижи Сангин «Русская женщина» чудовищной провокацией. Он уверен, что таджикская исполнительница не должна выступать от России на Евровидении с этой композицией.