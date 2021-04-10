Китай и Индия намерены в кратчайшие сроки урегулировать пограничные вопросы

Нью-Дели, 10 апреля. Представители Индии и КНР в ходе прошедших 9 апреля переговоров условились как можно скорее разрешить ситуацию в горной области Ладакх.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии в соответствующем пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

«11-й раунд переговоров на уровне командующих корпусами Индии и Китая состоялся в пограничном пункте в районе Чушул-Молдо 9 апреля 2021 года. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по разрешению оставшихся вопросов, связанных с разведением войск в районе линии фактического контроля в Восточном Ладакхе», — говорится в тексте сообщения.

Индия и Китай согласились, что нерешенные вопросы необходимо решить скорейшим образом через существующие протоколы и соглашения. Стороны подчеркнули, что отвод войск способствует восстановлению мира в регионе и позитивно скажется на дальнейших отношениях между Пекином и Нью-Дели.

Ранее сообщалось о роли Объединенных Арабских Эмиратов в перемирии между Индией и Пакистаном.