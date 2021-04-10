Взгляды Анкары и Киева по Черноморскому региону совпадают

Стамбул, 10 апреля. Украина и Турция провели переговоры в Стамбуле и сошлись во мнении по вариантам реагирования на возникающие угрозы в Черноморском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров заявил, что солидарность турецкой стороны в вопросе защиты территориальной целостности Незалежной очень важна. Выступление транслировалось в Facebook украинского лидера.

Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь поддержал так называемую «Крымскую платформу». Она связана с вопросами территориальной принадлежности полуострова.