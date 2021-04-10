СМИ Польши указали на агрессию Киева в адрес Медведчука

Варшава, 10 апреля. Популярный польский информационный портал опубликовал материал, в котором Киев подвергся критике из-за ситуации с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Журналисты польского СМИ подчеркнули, что председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является единственным политиком, способным выстроить нормальный диалог с российской стороной. Однако Киев, по мнению авторов материала, вовсе не стремится к продуктивным переговорам с Москвой.

К такому выводу журналисты пришли из-за того факта, что полемика среди представителей украинских властей о переговорах с Россией совпала с санкциями в адрес нескольких телеканалов страны. Авторы статьи связали указанные события и посчитали, что рестрикциями в адрес предприятий, якобы связанных с Медведчуком, Киев пресечет все мысли о налаживании отношений с РФ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко указал на «политическую импотенцию» украинских властей.