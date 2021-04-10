Два политика покинули руководство оппозиционной партии Грузии

Тбилиси, 10 апреля. Бывший председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава заявили, что покидают оппозиционную партию «Европейская Грузия — движение за свободу».

Бакрадзе является председателем партии, а Угулава — ее генеральным секретарем. Политики о своем решении написали в Facebook. Причиной стали плохие результаты на парламентских выборах, которые состоялись в октябре 2020 года.

По словам Бакрадзе, партия показала очень плохие результаты по итогам прошедшего избирательного процесса. Это говорит о том, что политическая сила нуждается в фундаментальных реформах, в том числе команды лидеров.

Угулава заявил, что намерен продолжить принимать участие в политических процессах, несмотря на уход из партии.

«Я собираюсь быть беспартийным. Я буду бороться вместе с другими партиями и гражданскими активистами против олигархического режима», — написал бывший мэр Тбилиси.

Ранее политолог Рамаз Сакварелидзе усомнился в способности оппозиции Грузии войти в парламент.