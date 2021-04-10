Искусственный интеллект написал новые песни для Nirvana, The Doors и Эми Уайнхаус

Москва, 10 апреля. Искусственный интеллект Magenta в рамках проекта «Потерянные записи Клуба 27» создал музыку в стиле Nirvana, The Doors, Эми Уайнхаус и многих других умерших артистов.

Проект запустила организация Over the Bridge и приурочила к годовщине смерти Курта Кобейна, который ушел из жизни в 27 лет. По словам авторов, их главная цель убедить музыкантов, страдающих от психических расстройств, своевременно обратиться за помощью.

Искусственный интеллект Magenta, созданный разработчиками Google, изучил творчество каждого исполнителя из «Клуба 27», его подбор нот и гармонические предпочтения. Основываясь на полученных результатах, нейросеть написала собственные хиты в стиле погибших знаменитостей.

Так, на YouTube была опубликована новая композиция американской гранж-группы Nirvana — Drowned in the Sun. Как отмечают создатели проекта, искусственный интеллект сочинил музыку, но записывать материал пришлось живым людям, сообщает сайт 360tv.ru.

«Многие люди могут подумать, что ИИ в какой-то момент заменит музыкантов, но на данный момент количество людей, необходимое для того, чтобы добраться до точки, в которой песня станет доступной для прослушивания, на самом деле довольно велико. Мы не собираемся нажимать на кнопки и заменять живых артистов», — объяснили создатели.

Альбом Lost Tapes of the 27 Club состоит из четырех песен. Помимо «композиции» Nirvana, авторы представили, что могли бы написать Джимми Хендрикс, Джим Моррисон и Эми Уайнхаус, если бы до сих пор остались живы.

Технологии искусственного интеллекта сейчас активно развиваются по всему миру. Компании, которые занимаются внедрением ИИ, могут получить субсидии от правительства. С такой инициативой недавно выступил Минпромторг РФ.