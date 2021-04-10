Манижа жестко ответила хейтерам на критику

Москва, 10 апреля. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», заявила, что не готова сдаваться.

Знаменитость выступит на конкурсе с песней «Русская женщина». Многим соотечественникам не понравился репертуар Манижи и они поспешили высказать свое мнение. За последние дни звезда пережила не только травлю, но и проверку ее песни в Следственном комитете РФ. Однако все это не сломило певицу и она не намерена отказываться от участия в Евровидении. Она жестко ответила хейтерам на критику в разговоре с корреспондентом британской газеты The Guardian.

«Я не позволю себе сломаться. Если бы я развалилась прямо сейчас из-за ненавистников, заплакала, начала причитать «о мой бог», то я бы доказала, что все их слова правдивы», — сказала она.

Манижа убеждена, что у нее есть особая миссия — научить людей терпимости и ненасилию. На защиту девушки встала певица Татьяна Буланова. Она заявила, что ей нравится песня исполнительницы и она будет болеть за нее на Евровидении.