Дмитрий Нагиев в очередной раз колко поддел Егора Крида в шоу «Голос.Дети»

Москва, 10 апреля. Телеведущий Дмитрий Нагиев в новом выпуске детского шоу «Голос» не упустил возможности в очередной раз съязвить в адрес Егора Крида, который в этом сезоне занял судейское кресло.

В последнем выпуске шоу номера представили участники команды Светланы Лободы. Василиса Грушевская, София Фанта и Ялкы Сака исполнили песню Эмили Санде My Kind of Love. После выступления Дмитрий Нагиев обратился к членам жюри и предложил им высказать свое мнение об увиденном. С особым «пиететом» телеведущий выделил Егора Крида.

«Хотелось бы сказать: сынок, но ты-то чего думаешь? Егор Николаевич, раз уж вы в этом кресле покачали и головкой, и что-то там ножкой притоптывали… Но при этом не было ощущения удовольствия на вашем лице. Было ощущение, что: «Господи, куда я попал?» Прошу», — съязвил Нагиев.

Егор Крид иронию ведущего либо не заметил, либо проигнорировал, чтобы не нарваться на новые колкости в свой адрес. Певец просто заявил, что номер ему понравился.

«Я не понимаю, почему я переживаю за девчонок. У меня прям мотор стучит. Я не знаю, я волнуюсь больше всех. Мне очень понравилось ваше выступление, и я реально впечатлен, что Света сделала такую классную тройку», — высказался Крид.

Нагиев умудряется совмещать работу на Первом канале со съемками в различных проектах. Недавно вышел трейлер комедийного сериала «В активном поиске», где он сыграл главную роль.