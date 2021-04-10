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Постройневшая Лолита похвасталась новым образом

Постройневшая Лолита похвасталась новым образом

Москва, 10 апреля. Российская звезда поп-индустрии Лолита перед гастролями решила сменить имидж. Поклонники оценили смелый шаг артистки.

Недавно певица стала гостьей ежедневного шоу Ивана Урганта. На публику Лолита вышла в мини-платье с перьями цвета фуксии. Звезда не побоялась продемонстрировать российской публике стройные ноги. Видимо, именно тогда Лолита решила кардинально изменить привычный многим имидж.

Следующее видео артистка уже сняла в гримерке и опубликовала в своем Instagram. Милявская укоротила свои локоны и сделала рваную челку. Звезда облачилась в комбинезон с эффектом мерцания и блузку со стразами. Лолита показала фанатам свою осиную талию, что не могло не понравится ее поклонникам.

Постройневшая Лолита похвасталась новым образом

«Красота! Идеальная!

Господи, ну законно ли быть такой бомбической?

Лолочка!!! Как Вы похорошели и постройнели!» – наперебой пишут пользователи.

Лолита Милявская давно известна всем, как женщина без комплексов. Однако свою уверенность она подкрепляет не только откровенными нарядами, но и работой над собой. За плечами у звезды уже пять браков. Последним был фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Неудачи не только не сломили артистку, но и заставили преобразиться. Сейчас она шутит о бурной личной жизни и не торопится снова замуж.

На одном из российских видеосервисов стартует новый проект известной певицы и телеведущей Лолиты Милявской «ДНК-шоу». ФАН узнал все подробности нового проекта.

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