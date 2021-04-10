Постройневшая Лолита похвасталась новым образом

Москва, 10 апреля. Российская звезда поп-индустрии Лолита перед гастролями решила сменить имидж. Поклонники оценили смелый шаг артистки.

Недавно певица стала гостьей ежедневного шоу Ивана Урганта. На публику Лолита вышла в мини-платье с перьями цвета фуксии. Звезда не побоялась продемонстрировать российской публике стройные ноги. Видимо, именно тогда Лолита решила кардинально изменить привычный многим имидж.

Следующее видео артистка уже сняла в гримерке и опубликовала в своем Instagram. Милявская укоротила свои локоны и сделала рваную челку. Звезда облачилась в комбинезон с эффектом мерцания и блузку со стразами. Лолита показала фанатам свою осиную талию, что не могло не понравится ее поклонникам.

«Красота! Идеальная! Господи, ну законно ли быть такой бомбической? Лолочка!!! Как Вы похорошели и постройнели!» – наперебой пишут пользователи.

Лолита Милявская давно известна всем, как женщина без комплексов. Однако свою уверенность она подкрепляет не только откровенными нарядами, но и работой над собой. За плечами у звезды уже пять браков. Последним был фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Неудачи не только не сломили артистку, но и заставили преобразиться. Сейчас она шутит о бурной личной жизни и не торопится снова замуж.

На одном из российских видеосервисов стартует новый проект известной певицы и телеведущей Лолиты Милявской «ДНК-шоу». ФАН узнал все подробности нового проекта.