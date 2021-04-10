Политолог Рэнкас указал на бессмысленность выпадов США в адрес России

Варшава, 10 апреля. Польский политолог Конрад Рэнкас сравнил антироссийские выпады США с понятием «сто сорок пятого китайского предупреждения».

Эксперт напомнил, что выражение вошло в обиход во время правления Мао Цзэдуна в Китае. Тогда Пекин угрожал США «серьезными последствиями» за их действия. Однако никаких шагов принято не было. По словам Рэнкаса, сейчас наблюдается похожая ситуация с Вашингтоном. Президент США выступает с бессмысленными оскорблениями в адрес России. Эксперт уверен, что дальнейших действий со стороны Белого дома не последует.

Политолог добавил, что санкционная политика США дала обратный результат. Благодаря действиям США, Россия укрепилась в вере в собственные силы и самодостаточность. Кроме того, Москва приобрела новых союзников и международный авторитет.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность диалога между Москвой и Вашингтоном на уровне внешнеполитических ведомств по вопросам Украины.