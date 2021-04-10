Блокбастер «Мортал Комбат» собрал рекордную кассу за первые дни проката в РФ

Москва, 10 апреля. Фантастический файтинг режиссера Саймона Маккуойла «Мортал Комбат» вышел в российский прокат 8 апреля и за первые дни собрал рекордную кассу.

Лента уже заработала порядка 100 млн рублей, что стало лучшим показателем с начала пандемии коронавируса. Эксперты считают, что за первый уик-энд «Мортал Комбат» легко соберет еще 400 млн рублей.

По сюжету, за бойцом смешанных единоборств Коулом Янгом начинает охотиться агрессивный криомансер Саб-Зиро. Чтобы спасти своих близких от смерти, Янгу придется вступить в схватку с силами тьмы.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Миннесота Уайльд» опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм о российском игроке Кирилле Капризове. В ленте рассказывается о том, как россиянин пришел в спорт и стал восходящей звездой хоккея.