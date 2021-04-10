Певица Анжелика Варум объяснила, почему ее дочь помогает детям-аутистам

Москва, 10 апреля. Известная российская певица Анжелика Варум рассказала поклонникам в Instagram о своей дочери от композитора Леонида Агутина Елизавете.

По словам Варум, одна «желтая газетенка» написала о Лизе, что она больна аутизмом. Привыкшая к подобным «вбросам» артистка тут же связалась с журналистом и попросила опровергуть недостоверную информацию. Супруга Агутина добавила, что через какое-то время даже забыла про этот неприятный случай.

«А вот моя дочь не забыла. Она стала интересоваться детишками аутистами. У нее целый список любимых актеров и музыкантов, жизнь которых — ежедневное преодоление себя», — объяснила певица.

Елизавета помогает таким деткам, мотивирует их преодолевать все препятствия. Варум очень гордится, что ее 22-летняя дочь — искренний, добрый, понимающий человек. Звезда считает, что наследница занимается полезным делом.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин высказался по поводу слухов о его разводе с Варум. По словам композитора, такие «утки» в прессе появляются последние 15 лет. Вероятно, кому-то очень хочется, чтобы их крепкая пара все-таки распалась.