Нюша похвасталась пышными формами в ванне

Москва, 10 апреля. Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, показала свою фигуру в черном боди и восхитила поклонников пышными формами.

Знаменитость поделилась кадрами из своей последней фотосессии. Нюша позировала возле глубокой белоснежной ванны. Певица была одета в черное боди со вставными чашечками и черный блестящий плащ. Поза знаменитости позволила фанатами разглядеть ее самые выгодные формы.

«Чем бы наполнили ванную... ?» — поинтересовалась она у фанатов.

Фолловеры были в восторге от снимка. Они написали, что Нюша выглядит обворожительно и ее бывший бойфренд Егор Крид наверняка бы кусал локти.

«Нюша, ты красотка»; «Ню, как всегда красотка»; «Егор Крид кусает локти», — писали подписчики.

Знаменитость любит удивлять фанатов откровенными костюмами. Недавно она показала фото в полупрозрачном корсете. Поклонники отметили, что в этом образе Нюша сильно походила на американскую певицу Ариану Гранде.