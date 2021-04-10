Музыкант Леонид Агутин показал редкое фото с 85-летним отцом

Москва, 10 апреля. Музыкант и композитор Леонид Агутин недавно решил навестить своего отца Николая Петровича и случайно задержался в гостях у него на целые сутки.

Агутин старается как можно больше проводить времени с 85-летним отцом. Однако семейными снимками в соцсети музыкант делится редко. Недавно он навестил своего родителя и решил запечатлеть момент драгоценной встречи. Певец опубликовал снимок в Instagram-аккаунте и рассказал, что они с отцом долго не могли сделать совместное фото. На кухне, залитой солнечным светом, трудно было найти удачный ракурс.

«Приехал батю навестить, завис на сутки. И хоть это событие не такое уж и редкое, решили мы его запечатлеть. Как не искали мы на кухне место для селфи, в любой точке солнечные лучи, пробиваясь сквозь жалюзи, попадали именно на отца, создавая причудливый узор. Солнечный ты человек, пап. Люблю тебя», — трогательно обратился Леонид Агутин к родителю.

Подписчики Агутина восхитились кадром и отметили, что музыкант очень сильно похож на своего отца. Многие в комментариях пожелали родственнику артиста долголетия, крепкого здоровья и почаще улыбаться, радуя близких людей.

«Счастье, когда наши родители с нами!»; «Душа радуется за таких сыновей. Спасибо Леонид, за такое отношение к папе»; «Солнечные родители дарят миру солнечных детей! Живите как можно долго и несите нам вашу семейную солнечность!» — написали фолловеры.

Недавно Леонид Агутин признался, что влюбился в певицу Анжелику Варум после совместной работы. Чувства музыканта были настолько сильными, что он приложил усилия, чтобы отбить девушку у другого мужчины.